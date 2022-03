Robaron a pasajero de TransMilenio en el norte de Bogotá y hasta los zapatos le quitaron

Una banda de agresivos ladrones, que operaba en el norte de Bogotá, fue apresada por la Policía tras la rápida reacción de una de las víctimas, quien contó que los delincuentes, no contentos con despojarle de sus pertencias, le robaron el calzado para dejarle descalzo en vía pública.

El caso se registró en la calle 187 con Autopista Norte, en la localidad de Usaquén. De acuerdo con el denunciante, vivió verdaderos minutos de terror a manos de los atracadores.

Publicidad

Según el relato, la víctima acababa de abandonar una estación de TransMilenio, cuando fue abordado por los delincuentes que se movilizaban en un taxi.

“Me abordaron uno por delante y otro por detrás, con cuchillo en mano de aproximadamente 15 centímetros de largo. Me dijeron que me tirara al suelo, que si no me lo ensartaban, también me decían que no gritara ni los mirara porque me mataban. Muy agresivos, me quitaron el morral y me decían que donde estaba la plata, yo les dije que no tenía, que me esculcaran”, contó la víctima.

Publicidad

De acuerdo con la víctima, en medio de la difícil situación, por su mente solo pasaba la imagen de su familia. Entre tanto, los delincuentes le quitaron los zapatos que llevaba.

“Me dicen que si grito se regresan para matarme. Me dejaron si zapato, vi que cogieron un taxi. Tomé el número de la placa y llamé a la Policía. Llegaron más rápido de lo que pensaba”, añadió.

Publicidad

De acuerdo con las autoridades, los atracadores fueron sorprendidos en inmediaciones del CAI La Alhambra. Dos de ellos fueron capturados, mientras otro cómplice logró escapar.