Cerca de 100 gasolineras en Bogotá no cuentan con permiso de vertimientos

Rafael Barrera, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Combustibles derivados del petróleo (Fendipetróleo), se refirió en diálogo con Blu Radio a la situación de más de 100 gasolineras en Bogotá que no cuentan con permiso de vertimientos, situación que “nos ha venido preocupando desde que la detectamos el año pasado, cuando la autoridad ambiental del Distrito no estaba expidiendo los permisos de vertimiento que deben tener las estaciones de servicio, a través de los cuales se certifica que están haciendo buena disposición de las aguas domésticas y no domésticas”.

“Las estaciones que no tienen estos permisos no pueden recibir un certificado de conformidad en cumplimiento de normas, y con esto el Ministerio las bloquea, por tanto no pueden comprar ni vender y deberán cerrar”, aseguró.

La responsabilidad de la demora en la expedición de permisos de vertimientos recae en “autoridades ambientales como la Secretaría Distrital de Ambiente, que gracias a las gestiones hechas desde Fendipetróleo ha agilizado el trámite de cada vez más certificados de vertimiento, pero igualmente están venciendo. Esto da la impresión de que las personas a cargo de esta actividad no son suficientes para Bogotá”.