Cero y van tres, César Anaya renuncia a su candidatura para apoyar otra campaña

Todo tipo de comentarios en redes sociales generó la adhesión del excandidato del Partido Opción Ciudadana César Anaya a la campaña del candidato del movimiento ASI, Andrés Betancourt.



La polémica surgió debido a que no es la primera vez que César Anaya desiste a última hora de su aspiración para llegar al Palacio de la Aduana.



La primera vez, Anaya se retiró siendo contendor de la exalcaldesa Judith Pinedo, elegida en el período de 2008 a 2011. Pinedo fue la última mandataria que logró terminar su periodo como alcalde en la ciudad heroica.

Vea aquí: Se reduce el número de aspirantes a Alcaldía de Cartagena



En las siguientes elecciones que ganó el fallecido mandatario Campo Elías Terán Dix, que solo pudo ejercer algunos meses del año 2012, Anaya volvió a desistir a último momento de su candidatura para apoyar a Campo.



Para las atípicas de 2013, las cuales ganó Dionisio Vélez, Anaya no aspiró a la Alcaldía; sin embargo, apoyó a la candidatura de la fallecida dirigente política María Del Socorro Bustamante de la colectividad Afrovides.



Finalmente, para las elecciones atípicas de este 2018, Cesar Anaya Cuesta juró que iría hasta el final de la contienda electoral, como quedó registrado en un vídeo del portal Ideas Políticas.



"Juró ante Dios y ante un pueblo habido de un proceso no populista que voy hasta el final y no soy solo voy hasta final, sino que tenga la certeza de ser elegido como el nuevo alcalde", expresó Anaya



Hoy junto a los excandidatos Lia Muñoz y Jorge Quintana, César Anaya termina apoyando la candidatura de Andrés Betancourt, a solo dos días de las elecciones del 6 de mayo