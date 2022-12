Cierran Clínica Santa Bibiana en Bogotá por falta de recursos

Tras 17 años de operación en sus inicios con la EPS Saludcoop, fue cerrada la Clínica Santa Bibiana ubicada en la calle 127, en el norte de Bogotá por falta de recursos, afirman trabajadores del centro médico que por día albergaba a más de 100 pacientes.



“Cierra porque no pagaron el arrendamiento y porque no éramos productivos por falta de inyección al presupuesto de la institución. No mandaban los insumos”, dijo Luz Mery Carvajal, una de las 180 empleadas de la clínica que se vieron afectados con la decisión.



Servicios de urgencias, de ortopedia y cirugía general eran algunos de los prestados en la clínica.



Los pacientes ubicados en la clínica Santa Bibiana, fueron remitidos a la Clínica Norte, la Jorge Piñeros Corpas y Miocardio.

