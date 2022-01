Claudia López descarta cierres en Bogotá a pesar del avance de ómicron

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López , dijo que aunque la variante ómicron del coronavirus es muy contagiosa y tiene un avance significativo, lo mejor que pueden hacer los ciudadanos, en caso de que tengan gripa, es quedarse en casa; advirtió que no se va a cerrar la ciudad o cancelar el regreso a clases este 2022, a pesar de que la capital está atravesando por un cuarto pico de la pandemia.

“Que la positividad está creciendo, sí; que hay una cuarta ola, sí, pero eso no quiere decir que tenemos que volver a cerrar la ciudad, el trabajo y la educación. Quiere decir que tenemos que acelerar la vacunación”, señaló.

Publicidad

López destacó que no se va a cancelar el regreso a clases 100 % presencial el próximo 24 de enero, por lo que les hizo un llamado a los padres de familia a vacunar a sus niños y niñas contra el COVID-19 antes de esa fecha.

Publicidad



“El regreso escolar no lo vamos a aplazar. Ya no estamos como hace dos años en el que llegó la pandemia y no sabíamos qué hacer, en el que para cuidarnos nos tocó quedarnos en casa. Ahora sabemos que el camino es la vacunación”, agregó la mandataria local.

Finalmente, destacó que volver a la presencialidad en los colegios no solo es porque los niños necesitan recibir la educación adecuada, sino que beneficia a los padres de familia que necesitan retomar sus empleos.

Publicidad

Entérese de esta y más noticias en BLU Radio: