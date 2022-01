Claudia López no incumplió promesa del pico y placa, condiciones cambiaron: secretario de Movilidad

El secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán , habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire sobre las nuevas medidas que operarán en la capital colombiana para garantizar un transporte eficiente de cara a la apertura de casi 500 frentes de obra.

Publicidad

"Por culpa de la pandemia, Bogotá empezó a moverse de una manera diferente. Estamos haciendo más viajes, pero más cortos. A mí no me gustaría decir que la alcaldesa incumplió una promesa de campaña (no ampliar pico y placa), sino que las condiciones cambiaron", declaró el funcionario.

Estupiñán justificó el llamado 'pico y placa' solidario, que permite que los dueños de vehículos puedan desplazarse siempre y cuando paguen un impuesto especial.

Publicidad

"Aquí tenemos unos incentivos para que la gente no compre otro carro ni otra moto. Bogotá no puede seguir recibiendo 70.000 carros nuevos cada año. Eso es insostenible desde cualquier punto de vista", sostuvo.

Escuche al secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán, en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: