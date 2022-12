Claudia López y Peñalosa no se ponen de acuerdo sobre POT y TransMilenio por la 68

Más de tres horas estuvieron reunidos la alcaldesa electa Claudia López y el alcalde Enrique Peñalosa para oficializar el comienzo del empalme entre ambas administraciones.

A pesar de la extensa reunión, solo hay dos temas, por lo menos hasta ahora, en los que ha dicho Claudia López no han podido coincidir con el alcalde Peñalosa. "El POT y la troncal de la Avenida 68 son dos temas de los que aún no he podido convencer al alcalde", dijo López.

"Yo le he reiterado al señor alcalde Peñalosa los tres temas que nos preocupan: el tema de la reserva Thomas Van Der Hammen, el tema del esquema de movilidad y de sistema de transporte masivo que propone el POT”, afirmó.

La alcaldesa agregó que su prioridad “y la de los bogotanos” es completar la primera línea del metro hasta Suba y Engativá.

En el primer encuentro no se logró llegar a un acuerdo sobre varios temas.

"Me ha dicho que no reconsidera volver a estudiar cuál sería la mejor troncal de occidente que conecte la red de metro, él dice que se hizo elegir para hacer el sistema que está proponiendo", contó Claudia López.

Finalmente se conoció que Adriana Córdoba, Antonio Navarro, Dimitri Zaninovich y Hugo Acero integrarán la comisión de empalme por parte de la alcaldesa Claudia López.

Del lado de Peñalosa estarán Raúl Buitrago junto a Beatriz Arbeláez.

El POT

Luego de la rueda de prensa Claudia López, Peñalosa también ofreció unas declaraciones en las que habló sobre sus posturas sobre los planteamientos de la alcaldesa electa.

El POT, que actualmente hace su curso en el Concejo de Bogotá, fue el punto más polémico de la charla entre Peñalosa y López.

"Nosotros llevamos trabajando 4 años en el POT, yo considero que estará tan bien hecho que va a influir en la manera como se hacen los POT en el resto de Colombia, América Latina y seguramente en otras partes del mundo. Vamos a expedir este POT porque estamos convencidos que va a mejorar la vida para todos bogotanos", dijo el Peñalosa.

TransMilenio por la 68

De otro lado, en cuanto a TransMilenio, la alcaldesa electa dijo que seguirá insistiendo en la necesidad de que se reconsidere abrir la licitación para la construcción de la troncal 68, lo cual Enrique Peñalosa consideró inviable.

"La troncal 68 es parte integral del proyecto metro, es como las ruedas, es decir, que no se haga la troncal 68 es como decir que el metro no tenga ruedas, es parte integral del proyecto", dijo Peñalosa.

TransMilenio por la 68 es un proyecto estratégico para la actual administración pues esta troncal intercepta otras: la Autopista Sur, las Américas, la 26, la 80, la Avenida Suba y la Autopista Norte.

Al finalizar, el alcalde Enrique Peñalosa dijo que insistirá en la troncal Séptima de TransMilenio.

"Yo respeto las decisiones de la nueva alcaldesa, pero me parece que no queda claro cuál va a ser la solución de movilidad para la troncal séptima que es crítica para el funcionamiento de la ciudad, especialmente cuando sabemos que habrá por lo menos unas 130.000 viviendas nuevas alrededor de la vía en los próximos diez años al norte de la 127", aseveró.

