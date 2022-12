Comerciantes denuncian que fumigación de Doña Juana agrava crisis sanitaria

Desde Mochuelo Alto, sector de San Isidro en el sur de Bogotá, vecinos del relleno sanitario Doña Juana esperan que a corto plazo se adopten medidas para mitigar el impacto a la salud pública que genera la alta presencia de roedores, moscos, zancudos y demás en la zona.



Ximena Triviño, habitante de Ciudad Bolívar, denunció en los micrófonos de Vive Bogotá que este miércoles “se encuentran fumigando en el relleno, pero eso nos perjudica más porque lo que hace es que los moscos se esparzan hacia las veredas.

Hoy hay más moscos, nosotros los comerciantes de la zona nos hemos visto afectados por eso en los restaurantes, las panaderías y todo el comercio de acá”.



Y es que mientras en Bogotá cerca de 8 millones de personas producen 6.500 toneladas de residuos que a diario llegan al relleno, la tierra donde trabajan vecinos de la zona produce alimentos en cultivos de papa, hortalizas, arvejas, habas y zanahoria, pues “los terrenos son muy productivos, pero se han visto afectados por el relleno. Ya las tierras que son más cercanas han perdido fuerza, ya no cultivan igual”, agregó Triviño.



Entre tanto, en la mañana se llevó a cabo una reunión en la sede de la Alcaldía local de Ciudad Bolívar con representantes de la Secretaría de Seguridad, el Gobierno Nacional, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), la Policía y la Personería; sin embargo, líderes de las protestas convocadas en los últimos días no se hicieron presentes pues exigen hablar personalmente con el alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa.



Beatriz Helena Cárdenas, directora de la UAESP, asegura que ante la preocupante situación su unidad está “demostrando a la comunidad” que están actuando “y que toda protesta pacífica es bienvenida sin violencia”.



La reunión se prolongó por tres horas y se tocaron temas como la necesidad de no poner en peligro la disposición final de las basuras en la capital, la fumigación de la zona y se advirtió que el relleno Doña Juana no será cerrado.



“Los bogotanos deben estar tranquilos. Estamos mirando alternativas diferentes a la disposición de residuos, pero algo con lo que sí debemos convivir es con un relleno sanitario. No lo podemos cerrar, hoy no lo podemos cerrar”, añadió la directora de la UAESP.



