¿Cómo participar en el concurso gastronómico 'Bogotá sabe a Centro'? Hay un premio de $20.000.000

El concurso gastronómico 'Bogotá sabe a Centro' abrió sus inscripciones para todos los amantes de la cocina que quieran demostrar su habilidad y creatividad en la elaboración de platillos y postres. El evento es organizado por la Alcaldía de Bogotá y cuenta con la colaboración de distintos aliados privados.

Los participantes deberán presentar una propuesta a una de las dos categorías: Plato Bogotá y Postre Carrera Séptima. Además, tendrán que incluir en la creación de su receta un plato-fusión de libre inspiración, de su propia autoría y original, utilizando productos e ingredientes de Bogotá y la región de Colombia o del mundo seleccionada.

El Plato Bogotá será premiado con $20.000.000 y se reconocerán hasta dos platos más con premios en especie. El Postre Carrera Séptima, por su parte, será premiado con $10.000.000.

“Lo que me gusta de este tipo de iniciativas es que se dan a conocer los restaurantes, los nuevos emprendimientos de muchos jóvenes y se evidencia la diversidad. Mi restaurante Recetas de la abuela, es de tradición, lleva 60 años, era de mi mamá, y me lo heredó, pero es bueno mostrar lo que están haciendo muchos jóvenes. Este tipo de iniciativas ayudan al crecimiento del Centro, yo que vivo aquí puedo dar fe de todas las etapas, desde cuando La Candelaria no era nada y cómo ha ido surgiendo”, comenta María del Carmen Pinzón, del restaurante Recetas de la abuela.

Ajiaco // Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cómo participar en 'Bogotá sabe a Centro'?

Para poder participar, los concursantes deben ser mayores de edad, residir en Bogotá durante el proceso del concurso y tener vínculo a un establecimiento gastronómico o restaurante con sede en el centro de la ciudad, específicamente en las localidades de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe.

En caso de que el restaurante o establecimiento gastronómico se encuentre en una Plaza Distrital de Mercado, debe contar con el aval del Instituto para la Economía Social (IPES) para poder participar.

Fases del concurso:



Fecha de publicación y apertura: 4 de abril

Fecha de cierre de inscripciones: 15 de mayo

Circulación de los platos de las propuestas habilitadas (cumplieron con los requisitos de inscripción): Todos los jueves desde el 25 de mayo al 29 de junio

Votación ciudadana en plataforma del IDPAC 1 al 29 de junio

Publicación de resultados de la preselección: evaluación de los jurados y de la votación ciudadana 7 de julio

Evaluación presencial del jurado - Concurso Bogotá sabe a centro

13 y 14 de julio

Premiación Concurso #BogotáSabeACentro 28 de julio

Es una oportunidad para que los amantes de la gastronomía demuestren su talento y creatividad en la creación de platillos únicos e innovadores, que fusionen los ingredientes y sabores de Bogotá y de Colombia.

