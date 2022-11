¿Cómo será la reglamentación de patinetas eléctricas en Bogotá?

Al ser Bogotá una de las ciudades con peor movilidad a nivel mundial, según diversos estudios, en los últimos meses ha tomado relevancia una alternativa inédita desde el sector privado. Se trata de un sistema de patinetas eléctricas, aún no del todo reglamentado, que presta su servicio a cientos de ciudadanos, principalmente en el norte de la ciudad y el sector de Salitre.

Al respecto, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, reveló en Mañanas BLU 10.30 que a la administración distrital “le gusta y se interesa en el tema de micromovilidad”, por lo que preparan una mejor reglamentación para su uso con miras a mejorar la seguridad vial.

“Apenas comenzaron a verse las patinetas el año pasado sacamos una regulación básica, para ver cómo se usaba. Decíamos que aquí usted no puede circular, en ninguna circunstancia, por el andén. Si no, podemos colocar un parte, pero hasta ahora no hemos multado usuarios, hemos confiscado patinetas mal ubicadas”, explicó.

En la capital el país, dijo Bocarejo, hay varias empresas operando patinetas: Grin, Lime y Cosmic, que es colombiana, además de Movo. “Realmente hay un interés de cinco o seis compañías grandes para operar en Bogotá”, dijo.

El funcionario también explicó que en la ciudad circulan entre 400 y 500 patinetas, cifra que podría aumentar en cuanto se reglamente su uso de manera formal. De hecho, según Bocarejo, “en una primera fase deberían operar unas 3.500 o 4.000, en total”.

Sobre los operadores y una posible apertura de licitación, explicó que por ahora se maneja un modelo de libre mercado con la condición de “quien cumpla requisitos mínimos lo vamos a dejar operar porque queremos que haya pluralidad de ofertas”.

Sin embargo, aclaró que “es muy importante” el número límite de patinetas que circularán, pues el distrito las distribuirá de manera equitativa entre los operadores.