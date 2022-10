Compañía que diseñó Hidroituango pide a EPM no culparla de la crisis

A través de una carta firmada por el presidente Integral S.A. y el representante legal del Consorcio General Ituango, los diseñadores de Hidroituango le respondieron a EPM las acusaciones de que la contingencia en la mega obra es responsabilidad de los diseños, como lo aseguró la firma chilena Skava.

Le puede interesar: EPM debe asumir los costos de la contingencia: gerente de Hidroituango

Publicidad

Según la comunicación del pasado 12 de abril, los ingenieros de Integral aseguran que “no aceptan que al consorcio diseñador se le impute la responsabilidad por la ocurrencia de la contingencia, basándose en una hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo”.

Se trata de la respuesta a un comunicado que envió EPM el pasado 9 de abril, en el que informó que desde la fecha le iba a cobrar a los dueños de Hidroituango los costos de atención de la emergencia.

En ese comunicado, la empresa dijo, además, que la obstrucción del tunel auxiliar fue por la “erosión progresiva del piso para la cual el diseñador no dispuso del tratamiento”, es decir, responsabilizan a Integral, desde donde reaccionaron en contra de la afirmación.

Sin embargo, en la carta, Integral fue más allá, por primera vez expuso las razones por las que no da crédito al informe de Skava que habría resuelto el problema del estudio causa raíz.

Publicidad

“La firma Skava indicó que en el estudio Causa Raíz utilizó el método científico. Además del uso del método del árbol de falla. Ambos métodos fueron aplicados de manera no ortodoxa, sin el rigor científico; por lo que la selección del evento “más probable” no tiene sustento metodológico”, dice Integral, quienes aseguran le expusieron a EPM el pasado 6 de marzo lo que ellos consideran son errores de Skava en su informe, comunicación que afirman EPM no ha respondido.

Esta es la primera comunicación que se conoce en la que la firma Integral expresa su molestia y sus diferencias con EPM, en un enfrentamiento de criterios entre el diseñador y los constructores de Hidroituango.

Publicidad

Finalmente, el Consorcio Generación Ituango, que es de la firma Integral, asegura que tiene elaborado desde el 27 de febrero de 2019 un “informe de causa raíz debidamente notariado y que consideran pertinente exponérselo a la junta directiva de EPM”.

30 de abril, día de interrogatorios en la Fiscalía por el caso de Hidroituango

La diputada de Antioquia y actual precandidata a la Alcaldía de Medellín, Ana Cristina Moreno, confirmó que ella y los otros seis investigados por la Fiscalía en el caso de Hidroituango ya fueron notificados de la citación a interrogatorio en el cual, como exmiembros de la junta directiva, serán escuchados por haber participado en la firma del contrato Boombt, con el que EPM se convirtió en el constructor de la hidroeléctrica.

Por su parte, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, aseguró que desde su administración la única responsabilidad en el proyecto fue darle un impulso para que siguiera adelante, aunque dijo que está abierto a cualquier investigación.

Publicidad

“Mi responsabilidad es de haber iniciado el proyecto, yo tomé la decisión de que se hiciera Hidroituango”, puntualizó.