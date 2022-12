Con proyecto de maltrato animal, policía sería procesado penalmente: Lozada

El representante a la Cámara por la Alianza Verde Juan Carlos Lozada, quien viene impulsando un proyecto de ley para aumentar las sanciones a quienes maltraten animales, lamentó el ataque de un agente de la Policía Metropolitana de Bogotá a un perro, que presuntamente le disparó por ladrarle cuando se encontraba en el humedal Córdoba.



“Matar a un animal es maltrato animal, causarle deformaciones en su cuerpo es maltrato animal, pero también es maltrato la tenencia irresponsable de los animales como no darles comida, no darles agua, no permitir que expresen libremente su naturaleza”, dijo el congresista. (Lea también: Antes de dispararle al perro, el policía me apuntó a mí: paseador de Roxanne )



Cabe recordar que el proyecto de ley ya pasó dos debates en la Cámara de manera unánime y se esperar que desde el 20 de julio se debata en Comisión Primera del Senado y el representante confía en que sea aprobado antes de terminar el año.



En diálogo con Vive Bogotá, varios ciudadanos también rechazaron el ataque al perro, considerando que “la labor de un policía no es atentar contra los animales ni contra otro ser vivo”. (Lea también: Acusan a policía de dispararle a un perro en el humedal Córdoba en Bogotá )



El representante Lozada aseguró que si la ley que propone ya estuviera aprobada, el uniformado presuntamente responsable del ataque tendría que comparecer ante un juzgado por un delito penal.