Concejo municipal de El Peñón prohibió la minería sin consultar al Gobierno

El municipio de El Peñón en Santander prohibió la minería de metales y otros minerales, la exploración y explotación de hidrocarburos y las centrales hidroeléctricas a través de un acuerdo ratificado por el alcalde Francisco Cruz. Los nueve miembros del Concejo decidieron por unanimidad prohibir las actividades extractivas argumentando que el Gobierno no entregó los recursos para realizar una consulta popular que estaba establecida para el cinco de noviembre del año pasado.



Según el secretario de Gobierno de la Alcaldía, Herney Téllez, actualmente hay alrededor de 40 solicitudes para proyectos mineros en esa región a pesar de que la mayoría de los 5.200 pobladores se dedican a actividades agropecuarias.



Varios ciudadanos salieron a marchar celebrando la decisión del Concejo. Sin embargo, el Gobierno, especialmente el Ministerio de Minas y de Hacienda han reiterado que este tipo de decisiones son perjudiciales para la inversión y la economía nacional, además, porque según la Constitución, el subsuelo pertenece al estado. No a los ciudadanos de una región específica.



El acuerdo establece: “El municipio de El Peñón por sus condiciones geográficas posee riquezas ambientales, sociales, económicas y culturales que despiertan en los ciudadanos un interés por explorar y conocer este territorio. Es deber y propósito de la administración ofrecer un espacio ambientalmente sostenible donde la sociedad logre satisfacer sus necesidades de acuerdo con los requerimientos básicos de calidad ambiental”.



Y resuelve: "En virtud de lo dispuesto en el presente artículo, en la jurisdicción del municipio del Peñón, Santander, no se podrán adelantar actividades relacionadas a la ejecución de proyectos de producción de energía tales como centrales hidroeléctricas o semejantes, así mismo no podrán adelantar actividades de prospección, exploración, construcción, montaje, explotación y transformación de hidrocarburos, ni metálicos y de gran y mediana minería de los demás minerales”.



Hasta ahora no se conocen pronunciamientos del Gobierno frente a la decisión, pero por ahora los proyectos que estaban esperando respuesta no podrán entrar en operación en la región por determinación del Concejo.

Publicidad