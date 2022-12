Conductor arrolló a motociclista en la avenida Circunvalar y se dio a la fuga

Según la denuncia de un motociclista, el miércoles 16 de enero a la altura de la avenida Circunvalar con calle 52, fue arrollado por el conductor de un vehículo que luego de dejarlo sobre la vía con graves heridas, salió a la huida sin responder.

Publicidad

En un video de una cámara del sector, se evidencia cómo el conductor del automóvil, luego de atropellar al joven, continúa su camino sin detenerse. Entre tanto, la moto resultó con fuertes daños al ser cerrada abruptamente una curva que conduce hacia el occidente de la ciudad.

En la vía, son frecuentes los accidentes debido a la alta velocidad de conductores.

Publicidad

Publicidad

“Yo me desplazaba hacia mi trabajo y un vehículo negro iba por el carril izquierdo y en el retorno para llegar a la séptima, el conductor no puso direccionales y yo venía por el carril derecho. Se mandó al retorno y por más que frené e intenté esquivarlo no pude. Me estrellé y me fracturé el fémur en tres partes, tuve rotura de los ligamentos colaterales de la rodilla derecha y estoy en cama sin poder levantarme”, señaló Carlos Mendoza, víctima del accidente.

Mendoza hizo un llamado para que aparezca el conductor y le dé el acompañamiento debido en el proceso de recuperación, mientras lleva a cabo el tratamiento médico que puede durar, según manifiesta, hasta seis meses.

Publicidad