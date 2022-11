¡Cuidado! Así de fácil opera una banda para estafar incautos con tarjetas de crédito

Un millonario robo se registró el Bogotá y prendió las alarmas en los ciudadanos sobre el ofrecimiento que hacen los bancos con las tarjetas de crédito.

En el norte de la ciudad, una mujer recibió una llamada falsa del banco para ofrecerle una tarjeta de crédito con beneficios.

Publicidad

“Me llamaron del banco diciendo mi nombre completo y cédula, me ofrecieron la tarjeta sin cuota de manejo y con una tasa más baja de interés”, señaló la mujer.

Vea aquí: ¿Mi Pobre Angelito? Niño de 12 años se fue de vacaciones con tarjeta de sus padres

Posteriormente, la víctima recibió a un falso funcionario del banco en su casa quien le entregó la nueva tarjeta.

“El hombre llegó, me sacó el recibo con el sobre negro de seguridad. Firmé la nueva tarjeta con papelería de Bancolombia. Al otro día me llamaron del banco diciéndome que me habían bloqueado la tarjeta porque habían hecho compras irregulares y me la habían saqueado por 39 millones de pesos”, añadió.



La Fiscalía señaló que varias personas han denunciado ser víctimas bajo esta modalidad de estafa.

Publicidad