Denuncian ‘mico’ en proyecto de Peñalosa sobre parqueaderos

El concejal de Cambio Radical Rolando González habló en Vive Bogotá de BLU Radio sobre la denuncia de un ‘mico’ en el proyecto sobre parqueaderos.



González afirmó que es claro que el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, “no tiene la más mínima idea de los proyectos que él mismo radica” al afirmar que aún no se tiene claro en dónde se va “a cobrar el minuto y a qué valor”.



El cabildante explicó que el ‘mico’ sería un nuevo impuesto en el que se cobrarían 36 pesos más por minuto, adicionales a la tarifa ya establecida. Además, si cumple dos horas en el parqueadero, no serán cobrado los 36 pesos, pero sí una sobretasa de 4.400 pesos adicionales a la tarifa final que pague.



Afirmó que no se entiende la “falta de claridad” por parte del Distrito en cuanto al tema de los parqueaderos y los proyectos que se presentan.



“Hacemos un llamado a la claridad para que no se sigan presentado estas situaciones”, dijo González.



