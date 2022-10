Denuncian que biblioteca pública en la Amazonía fue inaugurada, pero no está dotada

El resguardo indígena de Macedonia, en la Amazonía colombiana, cuenta desde esta semana con la biblioteca pública Kaurépata, que promete seguir llenando de cultura, libros y conocimiento esta región del país. Sin embargo, la realidad del centro literario pareciera ser otra.

Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, habló con el líder comunitario Hilton Suarez sobre algunas versiones y denuncias en redes sociales, que indican que la biblioteca no cuenta con los elementos suficientes para su debido funcionamiento.

“Estamos contentos (con la biblioteca), pero tenemos preocupación porque la biblioteca no se encuentra dotada. Tenemos algunos libros, tenemos unos 300 videos, pero no hay cómo verlos; tienen más de un año guardados. Hay 46 sillas, no hay más. Hay 8 mesas, no hay escritorios ni ventiladores”, aseguró.

En ese sentido, agregó el líder social que no cuentan con televisores ni tableros, algo que dificulta el normal funcionamiento del centro literario y lúdico, que llegó como la gran promesa para cientos de niños y jóvenes de la zona y que tuvo un costo cercano a los 1.400 millones de pesos.

“Yo le decía a la secretaria de Cultura y Turismo que nosotros necesitamos que nos doten la biblioteca. La biblioteca es grande, pero la mitad de las sillas que hay son del colegio. Nos preocupa la situación del aire porque cuando calienta, no nos sentimos bien adentro por el inmenso calor. En nuestra biblioteca tiene que haber ventilación, necesitamos un sitio digno”, manifestó.

Precisó que sí hay libros, muchos de ellos importantes, y cuentan con una bibliotecaria, pero que no hay posibilidad de ver videos o sentarse a trabajar y estudiar como quisieran.

“Necesitamos computadores de mesa para que los niños puedan llegar a estudiar. La biblioteca necesita también mesas, televisores y tableros”, finalizó el líder comunitario.