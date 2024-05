“A mí me quieren quitar hasta la vida”: Johana Ximena Aranda Rivera, alcaldesa de Ibagué

El panorama de seguridad que hoy atraviesa la primera autoridad de Ibagué, no es el más alentador luego que recibiera amenazas contra su vida, hecho que denunció públicamente en la mañana de este sábado, en las instalaciones del Coliseo Mayor, en medio de su discurso en la inauguración del campeonato interclubes de Voley y Basquetbol.

Johana Ximena Aranda Rivera, llegó con chaleco antibalas, hecho que pasó desapercibido hasta que ella misma hizo referencia. “Y quiero terminar diciéndoles algo, no permitan que nadie le robe sus sueños, hay muchos que quieren robarme los sueños, a mí me quieren quitar hasta la vida, pero saben algo no me van a quitar la esperanza de seguir transformando esta ciudad”.

Aunque la mandataria no entregó detalles sobre ningún escenario que comprometiera su bienestar, el caso ya está en la Fiscalía General de la Nación y ante la Policía Metropolitana de Ibagué, donde se tomarán medidas drásticas para mejorar su seguridad.

Aunque Johana Ximena Aranda Rivera, está en riesgo bajo una amenaza de muerte, aseguro que este fin de semana, donde se celebra el Día en Madre, uno de los fines de semana más violentos en Colombia, estará con las autoridades en las calles para evitar hechos violentos contra las mujeres.