Denuncian que colegio de Bogotá no deja entrar a alumnos por entubar los pantalones

A través de redes sociales denunciaron que el colegio Juan Lozano y Lozano, de la localidad de Suba, en Bogotá, no dejó entrar a varios estudiantes por “entubar los pantalones” del uniforme.

“Lo que deben hacer es irse para sus casas”, señaló, al parecer, el rector de la institución educativa en un video difundido en redes sociales.

El hecho ha desatado toda una polémica en redes sociales. Hay quienes están de acuerdo con el rector del colegio por “promover la disciplina”, mientras otros usuarios señalan que lo que debe primar es el conocimiento.

Colegio Juan Lozano y Lozano de suba no deja entrar a estudiantes por entubar los pantalones. @Citytv @BluRadioCo @NoticiasCaracol oigan la respuesta del rector, "lo que deben hacer es irse para sus casas" pic.twitter.com/F7hYlFw5OI — MIGUEL MUÑOZ (@miguel_9201) February 18, 2019



A propósito, Miguel Muñoz, hermano de una de las estudiantes que no pudo ingresar al plantel educativo distrital, señaló en Mañanas BLU que el hecho los tiene muy molestos, pues considera que ese no debe ser uno de los causales para no permitir el ingreso de los alumnos.

“Yo trabajo cerca y recibí el llamado de mi hermana. Ella me contó que ingresó con un grupo de compañeros y al evidenciar que tenían los pantalones entubados los sacaron de la institución y los dejaron por fuera”, dijo.

Aseguró que en manual de convivencia del colegio solo precisa que “el uniforme es un símbolo de distinción de los estudiantes en la institución, que el color es azul y la jardinera es a cuadros”.

“No dice nada de las dimensiones del entubado. De hecho, mi hermana y sus compañeros tienen entubado de 16 centímetros y no es tan pronunciado”, manifestó.

Por su parte, Isabel Fernández, directora de Participación de la Secretaría de Educación, indicó que la norma acerca de los manuales de convivencia señala que es una directriz de cada colegio.

“De ninguna manera las normas del manual de convivencia deben ser superiores a lo que son las normas constitucionales y a las leyes. Establece la ley que los padres de familia, los estudiantes y los docentes deben conocer y revisar todo lo concerniente al manual”, aseveró.

Por ahora, la institución no se ha pronunciado sobre el polémico caso.

