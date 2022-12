Denuncian que joven desaparecida en Cartagena sería víctima de proxenetismo

Mariela Medrano Mesa, residente del barrio Nelson Mandela, denuncia que hace más de 10 días con su hija, Leidy Esser Medrano, y teme que haya caído en una red de proxenetismo.

“Si ella me está viendo que no me ponga en esta angustia. Ella no es ni prostituta ni drogadicta, que venga que yo me estoy muriendo de angustia”, señaló la madre de la menor.

“Si está con un muchacho que venga que yo no le voy a pegar”, añadió Medrano.

Asimismo, la mujer resaltó que ya puso el denuncio ante las autoridades, pero pide que estas hagan lo posible para dar con el paradero de su hija.