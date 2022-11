Distrito de Bogotá recortó a la mitad presupuesto para emergencias por lluvias

Las lluvias que por estos días se presentan han registrado en lo corrido del año 257 emergencias en Bogotá en diferentes niveles, de acuerdo con cifras presentadas en el Concejo de Bogotá, donde se alertó por la inversión realizada por el Distrito en materia de ola invernal.



Se puso en evidencia que se recortó el presupuesto en un 53 %, pasando de 750 millones de pesos en 2017 a 350 en este 2018.



Esto, basado en que desde el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo se aprobaron recursos a través de la Resolución 217 de 2017, por la cual se ordena el pago y trámite de ayudas humanitarias de carácter pecuniario, y donde se refleja de forma explícita, que “Los pagos se harán hasta agotar los recursos dispuestos en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 978 de fecha 09 de mayo de 2017 por valor de $750.000.000.00”.

Posteriormente, en 2018, se realiza la misma orden, pero con el valor de $350.000.000.00 en Resolución 172 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.



La denuncia se puso en evidencia por el concejal Rolando González, quien manifestó que estas cantidades en dinero y en especie ponen en peligro la atención de los posibles damnificados, dado que los recursos que permitirían atender las familias que resulten evacuadas por una situación de riesgo inminente, emergencia, calamidad, desastre, no serían suficientes y no se podría atender el 100 % de las situaciones.



A su vez, se alertó por la falta de caracterización estricta del riesgo en las construcciones que hay en la ciudad, pues solamente se ha presentado una evaluación de riesgo por remoción en masa e inundaciones sólo en el 15 % de las construcciones, y a barrios como Peñón del Cortijo en Ciudad Bolívar, ya se les ha ordenado evacuación y no encuentran respuestas oportunas de cómo serán las intervenciones.