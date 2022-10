El mercado negro de las tarjetas del SITP en Bogotá

BLU Radio se dio a la tarea de hablar con vendedores informales de pasajes del SITP, luego de que se conociera la existencia de un mercado negro que opera en varias localidades de la capital del país.

Bajo la modalidad, estas personas estarían obteniendo ganancias entre los $60.000 y $300.000 diarios durante los trasbordos que ofrece el sistema y que tienen un tiempo de 95 minutos.

También se conoció que algunas de las tarjetas que utilizan para este negocio son subsidiadas por el Sisbén, por lo que los pasajes salen más económicos y obtienen más ganancias.

“Tenemos cuatro tarjetas que son de nosotros, uno de mi esposo, una mía y de mis dos hijos personalizadas. Solo hay una que tiene beneficio por el Sisbén que es la mía, por el puntaje sale el primer pasaje a 1.520 y los dos trasbordos gratis. Nos estamos haciendo 50.000 o 60.000 de ganancias diarias”, explicó uno de las vendedoras informales.

Por su parte, debido a esta problemática, una de las comerciantes de los establecimientos donde se recargan las tarjetas manifestó su descontento por las pérdidas económicas y fallas en el sistema.

“Le pagan a uno el 1%, vendes 1 millón de pesos y te ganas 10.000 pesos y yo 10.000 me los gano vendiendo un solo artículo en mi papelería, entonces no me representa nada, es más servicio que otra cosa y si es malo me afecta mi rubro principal, entonces tome la decisión de quitarlo, adicional a esto si tú vas y miras la plataforma de ellos se cae cada rato”, agregó.

Por su parte, TransMilenio informó que en la actualidad trabajan para mejor la seguridad y transparencia en la venta de pasajes del sistema. Además, estudian la posibilidad de implementar medidas que permitan la judicialización o imposición de multas de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Policía.