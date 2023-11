El teatro se toma Bogotá en el mes de noviembre: obras y recomendaciones

El teatro es una forma de arte que tiene una importancia fundamental en la sociedad. Es una herramienta de expresión, comunicación y reflexión que puede utilizarse para abordar temas sociales y culturales relevantes, promover valores y virtudes importantes, y fomentar el diálogo y el entendimiento entre diferentes grupos sociales.

Por su puesto esta expresión de arte no es ajena a la capital del país, pues la ciudad varias obras importantes en este mes de noviembre de 2023, como lo es 'Lune de Mier' de Águila Descalza en el teatro ABC. En diálogo con Blu Radio, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre aseguraron que su presentación está basada en esperar lo inesperado porque allí se encuentran con "algo que normalmente no está en la vida normalmente, como es la risa o el asombro".

Su obra narra las dificultades que vive una pareja moderna y ese idealismo de lo que es perfecto en el amor y lo que no, el Águilas Descalza cuenta que "el ideal del amor no existe", sino que en una relación hay mucho más allá: "Nadie es lo que parece ni lo que quisiera ser al momento de relacionarse, no sabe uno quién es, ya sabrá uno quién es otro (...) Vamos mostrando como esas peleas se convierten en una forma de estar unidos. A la gente le da miedo la soledad y terminan trazando cosas en las que no están de acuerdo por ese pánico", dijo Toro.

Luna de Mier - obra de teatro // Foto: suministrada

Asimismo, según Aguirre, tanto en el teatro como en el amor, se puede convertir el infierno en un cielo si se trabaja en eso. En la obra de 'Luna de Mier' se retrata esto sobre la construcción del amor y dando un mensaje a las nuevas generaciones del teatro que un éxito no está en los logros ni en los recuerdos, sino en la satisfacción mutua.

Publicidad

La talentosa pareja estará en el teatro ABC del 16 al 18 de noviembre de 2023, con tickets disponibles: "La gente va a encontrar no solo con nuestra postura, sino con una mostrario general de lo que ellos mismo están sintiendo ahora mismo, porque el Águilas Descalza no actúa en una serie de vivencia, sino como una oráculo", dijo Aguirre.

Otras obras en Bogotá este mes de noviembre

Por otro lado, en el teatro La Castellana obras como 'Orgasmo', 'La mentira', 'Plancha show', 'Orestíada', 'Mujeres a la plancha' y muchas más están todos los días presentes en diferentes horarios que se pueden consultar en el sitio web del centro de arte. "La Fundación Teatro Nacional se propone a convertirse en una empresa cultural sostenible, sólida e influyente en Colombia y Latinoamérica", dicen.

Publicidad

Otros teatros en el centro de Bogotá, o en la parte de Chapinero ofrecen obras a bajos costos de artistas emergentes que, desde Idartes, esperan sean mucho más apoyadas para fomentar el teatro como una muestra cultural de la capital del país. Asimismo, como sucede en el Jorge Eliécer Gaitán, también son un espacio para la música como lo será el concierto de León Laguerri el 23 de noviembre.

Le puede interesar