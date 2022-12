“Ellos dejaron morir a mi esposo”: pareja de estadounidense que falleció en El Dorado

En diálogo con BLU Radio, Gina Seal, esposa del ciudadano estadounidense que falleció en la noche de este viernes, reveló detalles de los momentos de angustia que vivió en el aeropuerto El Dorado cuando su esposo, Joe Seal, de 54 años, sufrió una afección cardiaca.

Seal denunció lo que para ella fue un caso de negligencia, ya que su esposo no recibió la atención médica oportuna desde el momento en que él le avisó que no se encontraba bien y que quería un vaso con agua.

“No había paramédicos, no había equipos de reanimación, no tenían un desfibrilador, con esto hubieran podido salvar a mi esposo”, dijo.

La mujer aseguró que su esposo necesitaba una botella de agua, sin embargo, personal de seguridad no la dejaban llegar hasta la zona de equipajes donde él se encontraba, cuando logró llegar, Joe Seal se desmayó.

“La personas que le dieron los primeros auxilios fueron quienes pasaban por allá, eran tres americanos que conocían del tema y también había un colombiano, fueron ellos 4 que intentaron salvar a mi esposo”, añadió.

Además, Seal denunció que el personal de seguridad y algunos funcionarios del concesionario habrían actuado con insensibilidad al no reaccionar e incluso minimizar la situación que se presentaba en ese momento.

“A ellos no les importó, decían que nos calláramos, que no habláramos, empezaron a retirar a las personas que estaban allí. No les importó nada”, aseguró y resaltó que “ellos dejaron morir a mi esposo”.

Dentro de los documentos entregados por la Clínica Colombia a la familia de Joe Seal, se pudo establecer, de acuerdo con el testimonio de su esposa, que el hombre de 54 años de edad, habría muerto en el aeropuerto El Dorado.

“Yo creo que ellos hicieron el levantamiento del cuerpo en el aeropuerto porque no querían acarrear la responsabilidad de que él hubiera muerto ahí, pero falleció en el aeropuerto porque en el dictamen dice que llegó sin signos vitales a la clínica”, comentó.

Joe Seal, ciudadano estadounidense, venía por primera vez al país para conocer la familia de su esposa, con quien vivía hace varios años en Estados Unidos. Su familia manifestó que se encontraba muy emocionado en visitar al país, porque tenía muy buena imagen gracias al entorno familiar de su pareja.

