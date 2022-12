Empleados de Aguas Bogotá denuncian que duraron 2 días contratados por Bogotá Limpia

Exempleados de Aguas de Bogotá denunciaron que sólo duro 48 horas su nuevo empleo en Bogotá Limpia, uno de los nuevos consorcios que operará una de las zonas en el nuevo esquema de aseo de la ciudad.

“Firmé contrato y me hicieron renunciar a Aguas de Bogotá, después de eso me hicieron presentar el domingo en la base de ellos para laborar, trabajé el domingo y el lunes que nos hicieron trabajar hasta tarde y el martes llegamos a sacar los vehículos con los compañeros. Dijeron que había que esperar porque había una reunión, unos minutos después llamaron a dos compañeros y mí y nos pasaron la carta de despido, no decía motivo, no los dijeron nada”, explicó Héctor Novoa, operario despedido.

Son cuatro los primeros damnificados por la transición de empleos que prometió la administración distrital. Blu Radio conoció las cartas de despido de dos extrabajadores de Aguas de Bogotá que salieron despedidos del nuevo consorcio porque no superaron el periodo de prueba.

La carta de notificación de despido está fechada el 5 de febrero de 2018, es decir, un día después de haber suscrito el contrato: “de acuerdo a lo pactado en el contrato de trabajo celebrado con usted el día cuatro se febrero de 2018, la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato estando dentro del periodo de prueba”.

Blu Radio se comunicó con la gerencia de Bogotá Limpia S. A. S y aunque señalaron que no iban a entregar declaraciones públicas, sí confirmaron que se realizaron cuatro despidos en dos días al considera bajo rendimiento de los trabajadores.

La Secretaría de Hábitat abrirá una investigación para establecer los detalles y las razones reales de porque las cuatro personas fueron despedidas.

“Nos enteramos horas de la mañana de estas denuncias y Vamos a revisar bajo qué condiciones se pudo haber dado esto, veremos con qué prestadores fue está vinculación que señalan”, explicó el sectario de Hábitat Guillermo Herrera.

El consorcio Bogotá Limpia está evaluando los contratos de al menos 350 extrabajadores de Aguas de Bogotá.

Según la administración distrital, a la fecha hay cerca de 1.200 trabajadores contratados y hay 500 más en proceso.