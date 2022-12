En balacera termina robo a mujer que iba en su carro en el norte de Bogotá

Al menos tres delincuentes robaron a una mujer que se movilizaba en su vehículo por la calle 106, a la altura de la Autopista Norte, en la ciudad de Bogotá.

En medio del hecho, un hombre, al parecer un escolta, accionó su arma de fuego contra los delincuentes, intentando frustrar el atraco, ocasionándole la muerte a uno de ellos.

“Se me metieron al carro. Eran tres tipos, uno de ellos me rompió el vidrio y me hirió. Se llevó el celular, pero creo que venían por el carro porque uno de ellos se me subió al timón”, dijo a BLU Radio la víctima del hurto.

Dijo, además, que el escolta, que venía detrás de su carro, se bajó del vehículo y le disparó a uno de los delincuentes.

Las autoridades investigan el hecho y tratan de dar con el paradero de los demás asaltantes.

