En el edificio Babilonia solo cumplen la norma 10 de 125 columnas

Blu Radio y Noticias Caracol tuvieron acceso al estudio técnico de la situación del edificio Babilonia y las fotografías que revelan los problemas de la estructura.

Las imágenes corresponden a una de las 125 columnas que sostienen el edificio Babilonia. Según el informe presentado por la Alcaldía de Itagüí, solo 10 cumplen la norma de sismorresistencia, el resto están igual o más debilitadas que las que se observan en las fotos.

El secretario jurídico del municipio, Óscar Muñoz, aseguró que

es tan grave el estado de la estructura, que ni siquiera los encargados de realizar la implosión han podido ingresar.

“No deja que la administración municipal o la empresa que se disponga para la demolición haga una intervención en las estructuras, no podemos perforar; con los análisis hechos la semana pasada por la Universidad Nacional, ni siquiera debemos ingresar al edificio”, dijo Muñoz.

Babilonia, según los expertos, podría irse al suelo en cualquier momento.

Un total de 45 familias fueron evacuadas y 6 empresas debieron cerrar sus negocios.

