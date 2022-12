En sector de Torca se veían personas sospechosas días antes del atentado: testigo

A pocos metros del lugar donde ocurrió el ataque a la estación de Policía en el sector de Torca, en el norte de Bogotá, más exactamente en la carrera Séptima con calle 222, que dejó siete uniformados heridos y uno más muerto, un testigo aseguró que un acontecimiento de este tipo no había ocurrido hace más de 20 años.

El testigo, quien se identificó como Carlos Julio González, aseguró que conocía a todos uniformados de la estación de Policía ya que, según él, siempre estaba en contacto con ellos porque son cerca de tres casas las que se encuentran alrededor.

“Yo me encontraba durmiendo sobre las 9 de la noche y el sonido de la explosión me despertó de inmediato (…) se escuchó solo una explosión y fue impactante porque escuché a un policía que gritaba”, aseguró el testigo.

En ese sentido, indicó que durante algunos días venían pasando personas sospechosas en el sector y reveló que una persona joven con un paquete Intentó ingresar a su vivienda.

“Un muchacho joven pasó con un paquete pequeño y me saludó y me dijo que si podía entrar a mi casa y al negarme, me preguntó en tono desafiante ¿cómo así que no puedo entrar?”, enfatizó el testigo.

La zona de la estación de Policía de Torca se encuentra asegurada y han salido del lugar dos camiones antiexplosivos y agentes caninos que estaban revisando el lugar de los hechos en la mañana de este jueves.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-En el hospital Simón Bolívar son atendidos cuatro de los uniformados que resultaron heridos en el atentado en el norte de Bogotá, mientras en la clínica Cardio infantil dos fueron dados de alta y uno permanece internado.

-En Vigía del fuerte las carpas para el mecanismo de monitoreo ya se encuentran listas para albergar a aproximadamente 200 hombres de las Farc que ya están en la vereda donde se pre-concentrarán para iniciar el proceso de dejación de armas.

-El Centro Democrático insistió en una persecución política por parte del gobierno del presidente Santos contra Andrés Felipe Arias. La colectividad aseguró que el exministro de agricultura tiene una fuente directa que confirma que las Farc pidieron su extradición.

-En Cali, la Personería Municipal denunció que hay niños que son explotados laboralmente en algunos eventos de la Feria de Cali. Los menores estarían siendo utilizados para vender alimentos y licor.

-La vía al occidente del Risaralda está cerrada en este momento por un accidente de un camión en la zona de la Virginia en el que una persona resultó herida.

-El diario estadounidense The Wall Street Journal asegura hoy que Colombia ha reportado menos casos de zika que Brasil este año por diferencias en la metodología para evaluar estos casos. El diario cree que el número de afectados por esta enfermedad podría aumentar en Colombia en el 2017.

-En Venezuela, el 90% de la oposición y del chavismo coinciden en afirmar que la situación del país “está mal”. Este número se desprende del resultado de la última encuesta de “Delfos”, una de las más importantes del vecino país.

-En Filipinas, más de 33 aficionados al boxeo resultaron heridos por la explosión de dos bombas. El controvertido presidente Rodrigo Duterte culpa a las mafias de las drogas por estos atentados, a las que ha estado ejecutando en matanzas extrajudiciales.