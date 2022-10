En Simití, Bolívar, amordazaron a 35 familias campesinas para robarlas

Este sábado se conoció que hombres y niños de la vereda El Puñal, corregimiento de San Luis, jurisdicción del municipio de Simití (Bolívar), fueron encerrados y amordazados mientras ocho delincuentes se llevaban sus pertenencias.

Le puede interesar: Campesinos de Bolívar denuncian amenazas de grupos paramilitares y Clan del Golfo

Publicidad

"Robaron a todas las familias y las dejaron encerradas en una vivienda, alguien escondió un celular y se pudo comunicar conmigo en el momento. A las 11:30 de la noche recibí la llamada. Se robaron los televisores, cervezas, se llevaron todo lo que había en el pueblo. Eran más o menos 35 familias, niños, mujeres y hombres. A los hombres los encerraron y a las mujeres las dejaron por fuera.

"La gente no denuncia porque les da miedo, ellos llegan haciéndose pasar como paramilitares", dijo el alcalde de Simití, Alberto Ramírez.

La máxima autoridad de la población asegura que se cansó de llamar a las diferentes autoridades al momento de los hechos, pero nadie hizo presencia en el lugar.

"Llamamos a la policía, al ejército, a la infantería de marina, a todos lados y ninguno nos copió, no se vio ninguna reacción. Aquí tenemos una delincuencia pésima, los hurtos están disparados. Las autoridades llegaron atender el caso al siguiente día a las 8 de la mañana, ya para qué”, contó Ramírez.

Publicidad

Autoridades municipales preparan una carta que harán llegar al Ministerio de Defensa para colocarlos al tanto de la situación.

"Estamos preocupados, laboramos un documento para enviarlo al Ministerio de Defensa, yo veo que por aquí no quieren actuar, no quieren hacer nada, no sé qué pasará. Son los mismos delincuentes, 8 hombres los que se movilizan en la población, no tenemos una chalupa especial de la Policía, cuando vamos a trasladar a un detenido nos toca contratar una chalupa", finalizó al alcalde.