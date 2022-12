Es un milagro que no me causara daños más graves: conductor del SITP arrollado

Isaías Vargas, el conductor del SITP arrollado por José Mauricio Gil Velásquez en un campero, contó en Mañanas BLU lo que vivió durante el episodio de intolerancia que se volvió viral en redes sociales e indignó a los colombianos.

“Es un verdadero milagro que no me hubiera causado daños más graves”, indicó el funcionario del sistema de transporte.

Gil Velásquez, el responsable de la terrible agresión, quedó en libertad en las últimas horas posterior a la decisión de un juez que declaró ilegal su captura.

“No pensé que una persona tuviese un corazón de hacerle daño a otra persona”, declaró el conductor arrollado.

“Si hubiese sabido que [José Mauricio Gil Velásquez] iba a tomar una decisión de esas seguramente no me le pongo al frente. Yo lo que estaba tratando era evitar que se fuera y me dejara con el chicharrón”, agregó el afectado.

