Estamos cogobernando con el Ejecutivo: magistrada que dio vía libre a la Van der Hammen

La magistrada Nelly Villamizar, del tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien le dio vía libre a la reserva Van der Hammen, explicó y justificó en Mañanas BLU su providencia.

"Nosotros no estamos gobernando, estamos cogobernando con el Ejecutivo y la administración pública. Estamos construyendo un nuevo país, eso es lo que estamos haciendo", indicó la funcionaria judicial.



“Esto es una decisión que se ha construido desde la misma sentencia del río Bogotá, donde el Consejo de Estado les ordena a todos los municipios y a la CAR, y al Ministerio de Ambiente, identificar e inventariar las áreas de importancia estratégica para el abastecimiento de agua en la Sabana”, añadió.



“La discusión acá estaba en si con la propuesta del alcalde se estaba desacatando la sentencia del Consejo de Estado en ese orden, al considerarse si la RSVDH es un área protegida o no lo es”, complementó.



“Esto no es sentencia, es parte del cumplimiento de la sentencia del río Bogotá, en el auto digo, es un área protegida. Y todo el objetivo de su declaratoria es que sea un área protegida. ¿Pero qué ocurrió? Que la reserva se levanta sobre un área bastamente intervenida. De la reserva, lo único que tenemos en bosques son 5,8 %”, aclaró la magistrada.



Frente a las críticas formuladas por el exalcalde Gustavo Petro, que calificó la providencia de Villamizar como contraria a la reserva y el río Bogotá, y las comparó con una “puñalada” contra los niños, la magistrada respondió con firmeza.



“¿Usted no piensa que los niños tienen una puñalada todos los días, dos veces al día, cuando se están transportando a los colegios, cuando ellos deben sufrir la congestión del borde norte? ¿Usted no cree que ellos tienen derecho a que se organice esto?”, cuestionó a Petro la magistrada.



“Si hay alguien que conoce el territorio de La Sabana soy yo, ahí están los videos de cómo esculqué yo todo”, alegó.



“A mí me pueden esculcar por donde quieran. Si hay algo que tengo consciente, es que yo como juez estoy por encima del poder del dinero y de todo. A mí me interesa proteger a mi hijo que es el río de Bogotá”, sostuvo.



Lo que dice el Distrito



El Distrito calcula que dentro de los próximos 5 años termine la intervención a la reserva Van Der Hammen, la cual, según el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, actualmente cuenta con 535 hectáreas, pero para ese promedio de tiempo se espera tenga más de 1.700 hectáreas de terrenos públicos, de los cuales gran porcentaje serán destinados para ser un bosque.



El mandatario de los capitalinos se refirió al costo que tendrá la intervención: “el año entrante comenzamos hacer compras importantes de predios, antes de irnos dejarnos unos cien mil millones de pesos comprados en predios”.



“Hay diferentes precios, pero estamos hablando de que las hectáreas pueden costar hasta 3.000 millones de pesos, solamente 10 hectáreas son 30.000 millones de pesos”, añadió el alcalde.



Asimismo, Peñalosa dijo que algunos sectores políticos han denunciado que la reserva se va a urbanizar, a lo que aseguró que esa información es falsa, pues con el reciente fallo del tribunal se reduce la zona potencialmente urbanizable.



