Exceder velocidad y evadir normas de tránsito: principales infracciones de rutas escolares en Bogotá

Según el director de la Policía de Tránsito, general Juan Alberto Libreros, en lo que va corrido de 2022 se han realizado 167 órdenes de comparendo y se han inmovilizado 13 vehículos de transporte escolar en Bogotá, una cifra alta teniendo en cuenta que los niños entraron hace muy poco a los colegios, lo que enciende la alerta sobre la falta de condiciones técnico mecánicas o de documentos de este tipo de transporte.

Entre las principales razones de las multas de tránsito a estas rutas escolares están parquear en sitios prohibidos, exceso de velocidad teniendo en cuenta que solo pueden transitar a 50 km por hora, no acatar señales de tránsito, falta de documentación como extractos o licencias de conducción y fallas mecánicas.

Publicidad

“Invitamos a los padres a contratar empresas legalmente constituidas, que no se contrate con empresas ilegales que no garantizan ninguna seguridad para nuestros niños. Es importante no exceder los límites de velocidad, estamos haciendo el llamado a los conductores a que respeten las normas de tránsito”, indicó el general Libreros en medio de un operativo.

Hablamos con uno de los conductores a los que le inmovilizaron su vehículo por no tener sus papeles en regla y nos dijo que es muy difícil, después de dos años sin trabajar, tener dinero para cumplir con todos los gastos que exige mantener uno de estos carros.

Publicidad

“Me la van a echar a los patios, de todas maneras no se justificaría porque solo me estoy ganando 50.000 pesos y la verdad no estuvo trabajando el carro por la pandemia. Esta gente tiene su sueldo gracias a Dios, pero nosotros con un carro de estos es muy difícil para vivir”, indicó el conductor infractor.

La Superintendencia de Transporte, por su parte, ha abierto investigaciones a más de 23 empresas de transporte de este tipo de vehículos por la falta de documentos como los contratos, las planillas, la revisión técnico mecánica o la licencia de conducción, entre otros.

Publicidad

Escuche nuestro podcast El consultorio: