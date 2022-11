Exhabitante de El Bronx relata cómo asesinó a una persona “en defensa propia”

BLU Radio conoció el relato de Neftalí Segura, un exhabitante de El Bronx, quien contó en vivo que asesinó a una persona argumentando “defensa propia”.



“Maté en un acto de protección personal. Ojalá nunca se me hubiera ocurrido”, sostuvo.

Sin embargo, Neftalí aseguró que no se arrepiente de lo que hizo. “Me defendí, se equivocó, se metió con el que no era el indicado. Me mostró el cuchillo y yo se lo quité”.

La revelación del exhabitante de calle la hizo a través de un recorrido con BLU Radio por el sitio que era conocido como la olla de microtráfico más grande del país.

