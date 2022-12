Familia de mujer torturada y asesinada en Chía señala a su expareja

Las autoridades hallaron el cuerpo de una mujer, identificada como Maribel de Jesús Serna Rendón, quien estaba desaparecida desde el pasado 22 de mayo en el municipio de Chía, Cundinamarca.

El hallazgo fue realizado hacia las 3:00 de la tarde de este lunes en una zona boscosa y, según las autoridades, la mujer fue decapitada, presentaba signos de tortura y varios impactos de bala.

“Era una compañera de trabajo de mi cuñada. Ella me contó que la encontraron muerta en una vereda que se llama Tíquesa”, dijo a BLU Radio una persona que la conoció.

La hija de la fallecida dijo que sospecha de su padrastro, quien supuestamente amenazaba y golpeaba a su mamá. Parientes de Maribel Serna dijeron a BLU Radio, señalaron que la expareja de la mujer la sometía a comportamientos agresivos y de múltiples actos de maltrato.

De acuerdo con lo manifestado por sus hijas, Maribel Serna vivía sola en Chía, luego de que se separara de su pareja sentimental. El hombre, según estas versiones, llevaba a cabo una seguidilla de actos amenazantes, maltrato psicológico y físico, así como aparentes episodios de tortura. El hombre tenía una caución desde hace aproximadamente un mes, luego de que la mujer fallecida lo demandara.

Según relata una de las hijas, el hombre en actos de cinismo, actuaba cómo si no pasara nada, luego de maltratarla y amenazarla. El hombre que presuntamente pudo haberle quitado la vida estaba frecuentemente en estados de alteración.



"Ella trabajaba en una flora, llevaba como seis años en la relación con él. Para nosotros el único sospechoso es él, se volvía como loco, golpeaba con las paredes, una vez con un martillo, con un candado y como si estuviera todo loco. El padrastro de nosotras la amenazaba con arma, le decía que la iba a matar, que nos iba a matar a nosotros. Ella salió el martes como a las cuatro de la tarde y no regresó, pero ella nunca se quedaba fuera de la casa. Ella no quería tener más la relación con él y tenía planes de devolverse para Medellín a vivir con nosotros. La gente sabe que él es agresivo", relato Karina Ángel Serna, hija de la víctima.



Las autoridades adelantan en este momento las investigaciones para determinar quién habría sido el responsable del crimen que al parecer fue pasional, en un acto de machismo. Por su parte, el secretario de gobierno del municipio, William Tamayo, rechazó los actos de violencia contra esta mujer de 38 años, quien salió de la vereda la Fagua, y en las últimas horas fue hallada decapitada en zona rural de la localidad.

