Feria de Vivienda en Bogotá promete entregar 80 mil subsidios

Según Martha Moreno, gerente de Camacol, aseguró que es una oportunidad muy buena para los capitalinos ya que en la administración anterior no se adelantaron los proyectos que demandaba la ciudad en ese aspecto. (Lea también: ¿Paga arriendo y vive en Bogotá? Inicia feria para comprar vivienda nueva )



La funcionaria señaló que es importante que los ciudadanos acudan a esta feria para poder conocer de primera mano la información sobre los proyectos que no solo se ofrecen en la capital sino en los municipios del área metropolitana.



Así mismo, hizo un llamado a quienes han venido de otras ciudades para que busquen en sus regiones los proyectos correspondientes, ya que la idea es priorizar a los bogotanos ya que se encontraban por fuera de este programa en los últimos años. (Lea también: CAR no ha recibido estudios para proyecto de vivienda en reserva Van Der Hammen )



Desordenes



A los alrededores de Corferias varias personas denunciaron que gente inescrupulosa está vendiendo los cupos en las filas entre 50 y 100 mil pesos.



De igual manera, los visitantes de la feria se han quejado de la desorganización del evento y de los problemas que se han presentado a la hora de intentar entrar.