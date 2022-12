Fiscalía revela plan de acción para investigar suicido de Sergio Urrego

parte de las directivas de su colegio, el Gimnasio Castillo Moderno.

“Estamos investigando si se da o no la norma que sanciona actos discriminatorios, si se estructura o no por parte de las directivas del colegio la norma de inducción al suicidio y vamos a determinar si se da o no la norma de constreñimiento ilegal”, dijo el fiscal Montealegre.

Son cuatro acciones que adelanta el ente investigador:

1. Interrogatorios a la rectora, a uno de los profesores y a la psicóloga.

2. Inspección al ICBF por la queja que se ha interpuesto por presunto abandono.

3. Inspección a la Secretaría de Educación de Cundinamarca por quejas de la madre de Segio Urrego en contra del colegio.

4. Inspección a la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía.

Finalmente el fiscal general hizo un llamado a todos los colegios del país y les recordó que “la legislación penal colombiana sanciona como delito los actos de discriminación. Los colegios no pueden invadir la privacidad de los estudiantes pues hay un derecho fundamental: el libre desarrollo de la personalidad. Los directivos no pueden interferir en ámbitos absolutamente privados de un estudiante”.