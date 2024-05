Ancelotti no ve aún campeón al Real Madrid de LaLiga: "No hay celebración"

La presencia del Real Madriden la fuente de La Cibeles en caso de proclamarse campeón de LaLiga EA Sports el sábado, para lo que debe ganar al Cádiz en el Santiago Bernabéu y que el Barcelona no lo haga en Montilivi, no fue contemplada por su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, que aseguró que "no hay celebración".

Extendió Ancelotti la línea marcada por el club en su comparecencia, sin querer confirmar la presencia de los jugadores del Real Madrid el sábado en La Cibeles en caso de que se conquiste su trigésimo sexta Liga.

"No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada", expuso Ancelotti cuando fue preguntado por las posibles celebraciones a cuatro días del partido de vuelta de semifinales ante el Bayern.

"Pensaremos en las celebraciones el día que sea matemáticamente seguro. Todavía no lo estamos y el único objetivo de mañana es sacar tres puntos de este partido", añadió.

Además diferenció la situación respecto a la última celebración liguera, hace dos temporadas. "Somos conscientes de que es distinto porque cuando jugamos el partido contra el Espanyol estaba en nuestra mano, ahora no porque nos faltan cuatro puntos".

"Es lo que tenemos en la cabeza, es el motivo por el que no queremos halar de celebración porque no hay celebración. No está en nuestras manos todavía", sentenció.