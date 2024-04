Tremenda polémica: presidente del Barcelona pedirá imágenes del gol “fantasma” contra el Real Madrid

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, anunció este lunes que requerirá "de inmediato" al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "la totalidad de imágenes y audios" que generó la jugada del gol fantasma de Lamine Yamal en el Clásico liguero ante el Real Madrid.

"Como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó", explicó Laporta en una comparecencia ante los medios del club catalán.

"Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, pondremos en marcha todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las actuaciones judiciales que hagan falta", afirmó.

El gol de Lamine Yamal fue gol legal.



Debió subir al marcador.



Datos no opiniones. pic.twitter.com/ngWQ32dy91 — Donlamine (@Donlamine10) April 22, 2024

"Es una vergüenza" que no haya tecnología de gol en Laliga, dice Xavi

📹 El vídeo que ha compartido Lamine Yamal en su cuenta oficial de TikTok ⤵️ pic.twitter.com/It4xhhX2NO — Lluís Bou Morera (@lluis7bou) April 22, 2024

"Es una vergüenza (que no haya tecnología de gol). Si queremos ser la mejor liga del mundo, hay que avanzar en este sentido, hay que poner la tecnología. Nos queda el objetivo de seguir luchando, de conseguir la segunda plaza. Tengo una sensación de contradicción. Creo que con el partido que hemos hecho lo normal es ganar. Pienso que hemos merecido los tres puntos, pero se nos escapan por detalles. El gol al final creo que es un error nuestro. Estoy orgulloso, pero es una derrota y pesa. Mi sensación hoy es de injusticia máxima, no ha sido justo el partido. Han casi sentenciado LaLiga, nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a intentar seguir sumando, pero es muy difícil. No se ha acabado, quedan seis partidos, pero evidentemente el título de Liga está muy difícil, no imposible, pero muy difícil".