“Fuimos asaltados en la buena fe”: gerente comercial de Corabastos por show de stripers

El gerente comercial de Corabastos, en Bogotá, Mauricio Javier Cedeño, se pronunció sobre unos polémicos videos que muestran un show de stripers en una de las cafeterías de esta central de alimentos, la segunda más grande de Latinoamérica y la primera en el país; los hechos, según se conoció, ocurrieron el pasado sábado 11 de noviembre.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Cedeño aseguró que sí dieron unos permisos que pidieron para realizar un evento, pero no sabían que era de ese tipo. Por eso insistió que, de acuerdo con el reglamento, no están permitidos y fueron “asaltados en la buena fe”.

“Aquí lo que tenemos, digamos, es que fuimos asaltados en la buena fe. Sí, cuando hay un permiso para una reinauguración con un evento especial y no con esto que ustedes están mostrando”, puntualizó.

En ese sentido, señaló que no autorizaron “esta clase de eventos”, pues “están prohibidos por la administración” de la central. Además, según contó, una vez se enteraron de esta situación hicieron una visita con la Policía, con Control y Convivencia y el local fue sellado.

“(…) No estamos de acuerdo. De hecho, nosotros nos regimos por algo que se llama el Reglamento Interno de Funcionamiento; no autorizamos este evento. Lo que nosotros sí hacemos es tratar de tener una reactivación económica a la luz de lo que sucede en el país. Entonces, hay permisos que se piden para tratar de hacer eventos artísticos y musicales. En ese marco se otorgan unos permisos especiales, más no esta clase de permisos que están claramente tipificados en el Rif”, explicó.

Cedeño destacó que hay un “tema de multas” y en este momento el local quedó cerrado por ocho días porque “en ningún momento” autorizaron ese evento dentro de la central de Corabastos.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: