Fundación donde Julie Huynh realizaba pasantía lamentó su muerte en atentado

Julie realizó una pasantía en el Centro COMParte, en San Cristóbal, Bogotá del 13 de febrero al 9 de junio del presente año, en el marco de su maestría en acción humanitaria internacional.

Publicidad

“Su apoyo se centró en el acompañamiento extra escolar a niños y niñas en dicha localidad. Desde el primer momento, Julie mostró gran compromiso para aportar sus conocimientos y energía en favor de la construcción de una cultura de paz”, dice el texto.

“Lamentamos su pérdida, que nos duele profundamente, y manifestamos nuestra total solidaridad con sus familiares y amigos”, agrega el texto.

Publicidad

Este es el comunicado en francés

Publicidad

L’Association Projeter Sans Frontières est en deuil suite à la perte de notre collègue Julie Huynh.

Julie a effectué un stage au sein de notre centre COMParte (localité San Cristobal, Bogota, Colombie) du 13 février au 9 juin de l’année en cours, dans le cadre d’un mastère en action humanitaire internationale (Université Paris-Est Créteil Val de Marne). Son soutien portait principalement sur l’accompagnement extra-scolaire d’enfants dans cette localité du sud de Bogota.

Publicidad

Depuis le début de son stage, Julie s’est montrée très engagée et désireuse de mettre à contribution ses compétences et son énergie en faveur de la construction d’une culture de paix. Nous regrettons profondément sa perte et exprimons notre entière solidarité à sa famille et ses proches.