Gobierno desmiente fracaso del proyecto de metro en Bogotá

Luis Fernando Mejía, director de Planeación Nacional estuvo en Vive Bogotá hablando sobre el proyecto del Metro de Bogotá.



En las próximas semanas el Gobierno se reunirá con la administración distrital para aprobar los recursos destinados para este proyecto.



“Hemos avanzado con el Distrito, han entregado una buena parte de los requisitos y vamos a darle buenas noticias a los ciudadanos en las próximas dos semanas, ya están cubiertos 8 de los 10 requisitos”, dijo Mejía.



“Los dos puntos pendientes están relacionados con la demanda del sistema Metro frente al Sitp y la interconexión de los dos sistemas”, agregó.



El director de Planeación Nacional destacó que “Bogotá no debe olvidarse del Metro, hay unas demoras en el cronograma oficial, pero estamos trabajando rápidamente para darle una buena noticia a todos los bogotanos”.



Por su parte, el concejal Hollman Morris aseguró que la administración distrital no tiene estudios y que estos no se pueden hacer de un momento a otro, tema por el cual, según él, Peñalosa estaría engañando a los bogotanos.



Le puede interesar: En septiembre estaría listo el Conpes para la financiación del metro en Bogotá.



“Puedo decirle a los bogotanos que no va a haber Metro durante la administración de Enrique Peñalosa. En un Conpes se citó a un cronograma y ese cronograma le exigía tener clara la documentación, esto no se cumplió, los estudios no están y no se han hecho”, dijo Morris.



Además, agregó “Los estudios no se hacen en semanas o meses, esto toma un año o mínimo dos, primero dijeron que salía de Bosa, luego de Mosquera, y hoy en día no tienen nada. La obra de infraestructura más importante del país no tiene estudios”, aseguró.



Publicidad