Hay $971.000 millones refundidos por obras inconclusas en Bogotá: Contraloría

El contralor de Bogotá, Diego Ardila, denunció que cerca de un billón de pesos de la capital están en riesgo de perderse, pues actualmente hay 45 obras inconclusas.



“Lo que hemos encontrado es exactamente 971.000 millones de pesos que, de tiempo atrás, no solamente de esta administración, se han venido invirtiendo pero que no salen adelante”, explicó Ardila. (Lea también: El 85 % de los ciudadanos quieren que se inicien obras del Metro de Bogotá: IDU )



En entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio, el contralor distrital hizo un llamado para que la Alcaldía de Gustavo Petro “inicie lo más pronto posible las acciones para que estas obras en las que se encuentra ese dinero refundido porque se han puesto los recursos pero no han salido adelante las obras” sean reactivadas.



Dijo que la empresa sobresaliente es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que cuenta con pocas obras pero con un valor significativo.