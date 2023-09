“I will educate your children”: la curiosa valla de Gustavo Bolívar en Bogotá

De cara a las elecciones regionales que se realizarán el 29 de octubre en el país, la campaña de Gustavo Bolívar decidió impulsar la candidatura a la Alcaldía de Bogotá con unas curiosas vallas que están en inglés.

Vale recordar que una de las iniciativas de Bolívar, cuando lanzó oficialmente su candidatura, es fomentar desde temprana edad el bilingüismo en los estudiantes que están en los diferentes colegios de la capital. En ese momento y para justificar su idea, el candidato a la Alcaldía de Bogotá djio:"Una persona bien alimentada, que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie”.

Una de las vallas que ya está instalada en Bogotá se puede observar en la localidad de Usaquén con un mensaje en inglés: “I will educate your children”, que en español significa “educaré a sus hijos”, con énfasis en la palabra educar, pues está en color rojo, acompañado de la frase "Bolívar, tu alcalde".

“Empezando en mi Gobierno vamos a hacer que los niños de preescolar, 1°, 2° y 3° estén estudiando bilingüe. Dejo sembrado el programa para que en 2038 entreguemos la primera generación de bachilleres bilingües con dos idiomas”, dijo Bolívar en su momento.

En su cuenta de X, antes Twitter, Gustavo Bolívar reaccionó: "El 97 % de los habitantes de zonas populares no entenderá lo que dice esta valla. ¡Bogotá necesita educación bilingüe, urgentemente!".

Otra de las vallas de la campaña de Gustavo Bolívar es “No te robaré”, recalcando uno de los dolores de cabeza que tienen los ciudadanos actualmente: la corrupción.

Entretanto, Gustavo Bolívar, quien es la ficha del presidente Gustavo Petro para llegar al Palacio de Liévano, no está completamente convencido de la iniciativa del mandatario de financiar el transporte público, en este caso TransMilenio, a través del pago del recibo de la luz.

"Esa propuesta, mientras no la analicemos técnicamente, yo no soy populista, me he caracterizado por decirle siempre la verdad a la gente. Entonces analizar muy bien la propuesta; no es mala, pero yo creo que es peligrosa", comentó Bolívar.