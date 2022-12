IDU propone nuevo cobro de valorización en Bogotá para financiar 22 nuevas obras

El Instituto de Desarrollo Urbano propuso un nuevo cobro de valorización para los bogotanos en el año 2017 para financiar 22 nuevas obras en la capital del país.



“Estamos estudiando un paquete de obras que necesita la ciudad que van desde vías y ciclorrutas hasta parques. Es un gran conjunto que queremos proponerle al Concejo y a la ciudad”, dijo Yaneth Mantilla, directora del IDU.



El nuevo proyecto de valorización será llevado al Concejo de Bogotá en marzo de 2017 para su aprobación.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Agencia Nacional de Infraestructura destacó las buenas condiciones en las que se encuentran las obras del túnel de Crespo, en Cartagena, y anunció que en los próximos días las recibirán a satisfacción.



-Autoridades locales del Vichada presumen que el accidente del avión de Aerosucre que le cobró la vida a 5 personas, habría sido consecuencia de una sobrecarga.



-La alcaldesa de Bahía Solano, en el Chocó, le volvió a hacer un llamado de alerta al gobierno nacional, por la difícil situación de orden público en su municipio que sigue causando el desplazamiento de decenas de familias.



-Un operativo de la Dian contra el contrabando en Bello terminó en disturbios. A pesar de los enfrentamientos no se reportaron personas lesionadas.



-Organismos de socorro evalúan a esta hora los daños que dejaron las fuertes lluvias que inundaron buena parte de los barrios de la ciudad de Buga, Valle del Cauca.



-La Superintendencia de Industria y Comercio dejó en firme la sanción contra las empresas que participaron en el denominado cartel de los pañales, que afectó a cerca de 2 millones de hogares colombianos que pagaron más caros esos productos por un acuerdo de precios entre los vendedores.



-El gobierno presentará mañana su propuesta para el aumento salarial del año entrante y será la última oportunidad que tendrán empresarios y trabajadores para concertar ese incremento, de lo contrario será definido por decreto.



-Se conocen detalles de las razones que argumentó el tribunal de Bogotá para prescribir los delitos que cometió el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, en el marco del escándalo de las chuzadas.



-Las autoridades en México buscan a personas reportadas como desaparecidas en la zona de la explosión en el mercado de pirotecnia San Pablito, de Tultepec, que dejó 36 personas muertas y 72 heridas.



-En medio de la crisis por la falta de efectivo en Venezuela, ahora Nicolás Maduro amenazó con meter presos a los dueños de bancos que no entreguen todos los billetes que necesiten los ciudadanos.



-La Policía alemana busca a un ciudadano tunecino del que al parecer se halló un documento de identidad en el camión que embistió un mercado de Navidad en Berlín y que causó la muerte a 12 personas.



-La prensa estadounidense denuncia hoy más conflictos de intereses que tendría el nominado de Donald Trump como secretario de Estado, por su rol como presidente de Exxon Mobile.



-Se confirmó que el artista argentino Charlie García fue hospitalizado por un cuadro de deshidratación y fiebre. El músico, de 65 años, pasó la noche en la unidad de cuidados intermedios y de acuerdo con personas cercanas está fuera de peligro.