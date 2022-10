Incomunicados agricultores de San Joaquín, Santander, por colapso de puente

Ocho días completan incomunicados cerca de 800 habitantes de cinco veredas del corregimiento de Ricaute en San Joaquín, Santander, donde las lluvias provocaron el colapso de un puente vehicular.

Según los habitantes, se trata de la única vía de acceso y salida que tienen para llegar hasta el casco urbano y los municipios de Mogotes y San Gil, hasta donde llevan productos que allí cultivan.

“La batea se fue totalmente, ya no hay paso ni para motos y con dificultades, no hemos podido sacar productos como café, panela, plátano y otras legumbres que llevamos hasta los pueblos vecinos a vender”, contó Rosa Delia Quintero, una de las habitantes afectadas.

Algunos agricultores dicen que han tenido que transportar la cosecha en sus espaldas.

A esto se suma que los estudiantes no han podido ir al colegio, y quienes tienen citas médicas fuera del municipio tampoco las han cumplido.



La comunidad manifiesta que hasta el momento la Alcaldía de San Joaquín no ha dado una solución para recuperar el paso vehicular por el sector.