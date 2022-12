¡Insólito! Árboles en parque Japón no fueron talados y quedaron en cancha sintética

A pesar de la medida cautelar que pesa sobre individuos arbóreos en el parque del Japón, contratistas prosiguieron con la construcción de una cancha de fútbol, dejando troncos y arbustos en el lugar.

El insólito estado del parque se conoció cuando se permitió un primer recorrido en el lugar a los vecinos, tras el retiro de varios tramos de polisombra.

De acuerdo con la versión de algunos funcionarios, el parque está en un 95 % terminado.

La denuncia fue dada a conocer, entre otros, por el abogado Edmundo López, edil electo en la localidad de Chapinero.

Hoy entregaron el parque el Japón, más de un año de lucha de la comunidad @parquejapon contra la arbitrariedad de @EnriquePenalosa. Para que entreguen una cancha sintética con dos arboles atravesados. Contrato con un sobrecosto de +700Millones de pesos por la obstinación. pic.twitter.com/6TRIlT0YG7 — Jorge Maldonado (@J_Maldonado0) October 31, 2019

Primer recorrido que se le permite a la comunidad en el Parque Japon. 95% de terminación de las obras para uniformar todos los parques de la ciudad. pic.twitter.com/bltXmH5YDf — Karolina Jirafales 🌳 (@JirafalesKik) October 30, 2019

El insólito aspecto de la cancha de fútbol dio paso a cientos de memes en redes sociales, así como a infinidad de críticas al Distrito por el manejo dado al conflicto para la construcción del parque.

Este es el resultado de la improvisación de Peñalosa en el Parque el Japón... Pues creo que tapa más que Bejarano en el #DeporPasto.

😂😂😂😂 pic.twitter.com/MHtmNKtT9g — Pánfilo (@BenchoJ) October 31, 2019

Esto es todo un símbolo de este proceso. #ParqueJapon pic.twitter.com/klGPSR5hVp — Karolina Jirafales 🌳 (@JirafalesKik) October 30, 2019

Atención, se conoce la nueva sede para entrenamiento de algunos jugadores de @MillosFCoficial ahora entrenarán en el #parquejapon de Bogotá, tras la renuncia de Punto, su nuevo estratega será #kikepeñalosa pic.twitter.com/7asZThXBrM — Cristian Rueda (@CristianRueda16) October 31, 2019

Muchos ven un árbol en medio de un cancha sintetica del parque Japon en Bogotá pero yo veo a Chunga en cualquier partido de Junior. pic.twitter.com/vFKaI6OlX7 — Trotaman® (@fosorio12) October 31, 2019

En un comunicado el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), aseguró: "El parque Japón no ha sido terminado ni entregado a la ciudadanía, todavía se están realizando obras en el lugar".

"Dichos individuos arbóreos se van a quitar antes de que el parque sea entregado oficialmente a la comunidad ", agregó la comunicación.

Según el IDRD, los arbustos no tenían medidas cautelares.

Este es el comunicado oficial del IDRD:

El IDRD se permite aclarar que:

1- El parque Japón no ha sido terminado ni entregado a la ciudadanía, todavía se están realizando obras en el lugar,

2- En el sitio donde se está construyendo la cancha aún hay dos arbustos:

una palma yuca de especie no leñosa e invasora y un bambú que hace parte de la especie de los pastos, dichos individuos se van a quitar antes de que el parque sea entregado oficialmente a la comunidad

3- Los arbustos no entran dentro de la medida cautelar impuesta por un juez el 25 de enero de 2019, por lo que sí pueden quitarse del lugar sin incumplir la ley.

4- Cuando esté terminada la obra se dará a conocer a la opinión pública.

A continuación, está el concepto emitido por el Jardín Botánico sobre los arbustos:

En el parque el Japón se encuentran emplazados un (1) individuo de la especie Palma yuca y un (1) individuo de la especie Bambú amarillo.

Técnicamente los especímenes vegetales de Palma yuca son considerados plantas arborescentes y no verdaderos árboles, debido a que no forman madera o leño, de tal manera que no presentan crecimiento secundario en el grosor. Su falso tronco o estípite, es el resultado de los restos que perduran de la base las hojas viejas y de los tejidos conductores lignificados y su raíz es de tipo tuberosa que puede formar un bloque hasta de 2 metros cúbicos de área.

Por su parte, los individuos de la especie Bambu amarillo, están catalogados como arbustos perennifolios debido a que sus tallos son huecos con uniones sólidas. A diferencia de los árboles, su sistema de propagación se realiza por medio de rizomas y está reportada en Colombia como una especie vegetal con un nivel de invasión de alto riesgo.

En conclusión, la especie Palma Yuca identificada en la Resolución SDA JBB 001/2017 al no requerir autorización de esta Entidad para su intervención no estaría inmersa en la orden dada a la Secretaría Distrital de Ambiente. Por la anterior razón, no fue incluida dentro de la Resolución04329 del 28 de diciembre de 2018.

