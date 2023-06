El Ojo de la Noche de Blu Radio y Noticias Caracol reportó el caso de una mujer, que, junto con su hijo y su madre, ha tenido que huir de su hogar en Bogotá debido a la amenaza de un hombre que intentó acabar con sus vidas.

El terror que vivió esta joven madre y su familia comenzó cuando su excompañero sentimental irrumpió en su casa durante la noche de este jueves. Sin mediar palabra, la golpeó brutalmente y trató de arrebatarles la vida a todos ellos, incluyendo a su pequeño hijo de apenas dos años.

La mujer relató los espeluznantes momentos que atravesaron: "Llegó a la casa y empezó a pegarle a mi mamá, a mí, y también intentó matar a mi bebé. Intentó asesinarme , me agarró del cuello y me ahorcó, dejándome morada. Mi madre luchaba desesperadamente para que me soltara, pero él la golpeó y la ahorcó también".

Después de sufrir una agresión tan violenta, llena de miedo y dolor, la mujer se dirigió a la comisaría de familia del sector de Kennedy en busca de ayuda. Sin embargo, allí se encontró con una triste realidad: su caso era considerado extremo y debía ingresar a uno de los refugios disponibles para su protección y la de su familia. Lamentablemente, había 16 mujeres antes que ella en la lista de espera y no había cupos disponibles.

Ante la desesperante situación, la madre tuvo que buscar por sí misma un lugar seguro donde refugiarse y proteger a su hijo. Todo esto, mientras se mantenía alerta ante las amenazas de muerte que el agresor seguía enviándole, incluso después de ser capturado por la Policía Nacional.

Con angustia en su voz, la mujer le contó a Blu Radio sobre las terribles amenazas que ha recibido: "Solo les pido que me ayuden a encontrar un refugio para mí y mi familia. No quiero que les pase nada desde hoy hasta mañana. ¿Y quién responderá si algo le sucede a mi hijo o a mi madre? Claro, este individuo es extremadamente peligroso, y su hermano también lo es. La familia de ellos es muy peligrosa. Ellos me dijeron que me fuera, pero no tengo a dónde ir".

La mujer se encuentra atrapada en una encrucijada. No sabe qué hacer, no puede trabajar y debe presentar una denuncia lo antes posible. Sin embargo, teme por su integridad y la de su familia. Sus manos están atadas debido a la falta de opciones y recursos. En este momento, se enfrenta a un dilema desgarrador, y es nuestra responsabilidad como sociedad brindarle el apoyo y la protección que necesita desesperadamente.