Inundaciones se presentan porque estamos en era de cambio climático: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá Claudia López se refirió a las situaciones de emergencia que se presentaron el pasado martes en la capital debido a las fuertes lluvias que afectaron especialmente la movilidad den varios puntos.

“Las inundaciones no se están produciendo por un arbolito de la Circunvalar, ni porque no se haya hecho el adecuado mantenimiento del alcantarillado, o porque los operarios de aseo no estén haciendo el barrido, las inundaciones se están presentando porque estamos en era de cambio climático”, enfatizó la mandataria distrital.

De acuerdo al Ideam, hasta el sábado va a haber fuertes lluvias. “El problema fundamental es nuestro comportamiento, no le echemos la culpa a la naturaleza, hay que sembrar y reforestar en los cerros orientales para que no se rueden los sedimentos cuando llueva, no se vuelvan barro y no taponen los sumideros”, indicó López.

Entretanto, Francesco Bertoli, gerente de Enel Codensa explicó por qué la empresa se tardó tanto en llegar al lugar donde se cayó un árbol que impedía el paso de los carros en la Circunvalar.

“Ayer nos desplazamos inmediatamente en dos cuartillas y por las condiciones de tráfico, que estaba en promedio a 1 kilómetro por hora, nos demoramos tres horas”, señaló.

