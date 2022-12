Joven estudiante de Los Andes fue hallada muerta en apartamento de Bogotá

El pasado domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de Ana Lucía Fuentes Arzuaga, joven estudiante de la Universidad de Los Andes, en un lujoso apartamento del norte de Bogotá.



Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que pudo haberse tratado de un suicidio, pero el caso aún está en etapa de investigación.



La joven, de 20 años de edad y oriunda de Valledupar, se encontraba en la capital del país adelantando sus estudios de diseño gráfico en dicho establecimiento educativo.



Ana Lucía, según reporta el diario El Espectador , vivía sola en la ciudad y sus padres la visitaban cada que podían.



“Ellos estaban en constante contacto. Lo que los alertó fue que el sábado ella no contestaba el celular y el domingo no había llamado a su abuela materna, quien cumplía años”, manifestó Lina Meriño Mejía, prima de la fallecida, en declaraciones recogidas por el diario mencionado.



Según la mujer, el padre de la fallecida, Eudes Fuentes Mejía, secretario de Hacienda de Valledupar, en medio de su preocupación avisó a un familiar para que fuera hasta el apartaestudio, ubicado en Santa Bárbara, y pudiera conocer de primera mano que la joven estaba en perfectas condiciones.



Al llegar al sitio se pusieron en contacto con los porteros de edificio, quienes no reportaron ruidos extraños ni una salida de Fuentes Arzuaga.



Ante la no respuesta de la joven, decidieron ingresar al apartamento derribando la puerta de entrada y fue cuando se encontraron con una escena lamentable: Ana Lucia estaba en su cama sin signos vitales.



“Su prima asegura que nunca notaron signos de depresión en Ana Lucía. No se explican por qué la valduparense decidió encerrarse en su tristeza, sin decirle a nadie, ni siquiera a su mejor amiga”, dice El Espectador.