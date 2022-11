La estrategia de movilidad del nuevo comandante de Policía de Tránsito de Bogotá

“Tenemos que empezar a trabajar el tema de la cultura ciudadana. Ese factor es fundamental para mejorar los tiempos de movilidad en la ciudad”, dijo.

Vía la Calera

Sobre los trancones en esta importante vía, el oficial dijo que una estrategia es usar vías alternas, aunque sean un poco más largas.

Uber

Jaramillo expresó que continuarán los operativos contra el transporte que use plataformas que aún no se han legalizado. Sin embargo, dijo que no permitirá que los taxistas tomen medidas por su propia mano.

Operativos para mejorar la movilidad

El coronel dijo que trabajará malas prácticas como el bloqueo de intersecciones por parte de los conductores, por lo cual enfatizó que es necesaria la cultura ciudadana.

Piques ilegales

El comandante de la Policía de Tránsito dijo que ya están identificadas las vías preferidas para realizar esta actividad ilegal y que se están tomando las acciones pertinentes para, a través de la Secretaría de Tránsito, suspender la licencia de conducción a los reinsidentes.